За місяць «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 2 млн грн

У листопаді з вулиць столиці було евакуйовано майже 6,5 тис. автомобілів

Протягом листопада Інспекція з паркування в Києві винесла 7,287 тис. постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування та провела 6,458 тис. евакуацій.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

До міського бюджету від сплати штрафів за порушення правил паркування у листопаді надійшло 2,044 млн грн.

Серед порушень:

зупинка на пішохідних переходах – 40% від загальної кількості порушень,

на виїздах із прилеглих територій – 15%,

на смугах громадського транспорту – 10%,

на перехрестях – 8%,

заважали руху іншого транспорту – 8%

на зупинках громадського транспорту – 7%.

Як повідомлялося, за жовтень 2020 року столична Інспекція з паркування винесла 7,877 тис. постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, було евакуйовано 7,093 тис. автомобілів. До бюджету Києва від сплати штрафів у жовтні надійшло 2,127 млн грн.

Протягом липня-вересня у Києві евакуювали 17,872 тис. автомобілів порушників. До міського бюджету протягом ІІІ кварталу 2020 року надійшло більше 5 млн грн.