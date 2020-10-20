Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
Видача автомобілів зі штрафмайданчика припинена
Пікетувальники заблокували виїзд зі штрафмайданчика на вул. Набережно-Луговій, 4 та підпалили димові шашки. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Працівників пункту видачі довелося вивести з приміщення через задимлення.
Через дії пакетувальників роботу пункту видачі паралізовано. Видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється.
Мотиви мітингу пікетувальники не пояснюють. На місце події викликали пожежних.
У соцмережі повідомляють, що акцію організувала Радикальна партія Олега Ляшка. Пікетувальники закликають «зупинити паркувальну мафію».
У Департаменті транспортної інфраструктури наголошують, що такими діями пікетувальники позбавляють водіїв права забрати свої авто зі штраф майданчика.