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    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)

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    Пікетувальники вимагають&nbsp;&laquo;зупинити паркувальну мафію&raquo; - Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Пікетувальники вимагають «зупинити паркувальну мафію»

    Видача автомобілів зі штрафмайданчика припинена

    Пікетувальники заблокували виїзд зі штрафмайданчика на вул. Набережно-Луговій, 4 та підпалили димові шашки. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

    Працівників пункту видачі довелося вивести з приміщення через задимлення.

    Через дії пакетувальників роботу пункту видачі паралізовано. Видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється.

    Мотиви мітингу пікетувальники не пояснюють. На місце події викликали пожежних.

    У соцмережі повідомляють, що акцію організувала Радикальна партія Олега Ляшка. Пікетувальники закликають «зупинити паркувальну мафію».

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    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)
    Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)

    У Департаменті транспортної інфраструктури наголошують, що такими діями пікетувальники позбавляють водіїв права забрати свої авто зі штраф майданчика.

     

    Київ автомобіль Радикальна партія парковка евакуація
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