Евакуація авто в Києві: пікетувальники паралізували роботу штрафмайданчика (фото, відео)



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Пікетувальники вимагають «зупинити паркувальну мафію»

Видача автомобілів зі штрафмайданчика припинена

Пікетувальники заблокували виїзд зі штрафмайданчика на вул. Набережно-Луговій, 4 та підпалили димові шашки. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Працівників пункту видачі довелося вивести з приміщення через задимлення.

Через дії пакетувальників роботу пункту видачі паралізовано. Видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється.

Мотиви мітингу пікетувальники не пояснюють. На місце події викликали пожежних.

У соцмережі повідомляють, що акцію організувала Радикальна партія Олега Ляшка. Пікетувальники закликають «зупинити паркувальну мафію».

У Департаменті транспортної інфраструктури наголошують, що такими діями пікетувальники позбавляють водіїв права забрати свої авто зі штраф майданчика.