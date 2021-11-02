Поліція взялася за молодиків, які зі зброєю знущалися над старенькою (фото, відео)

За фактом домашнього насильства над пенсіонеркою розпочато кримінальне провадження

Під час моніторингу соцмережі в одному із телеграм-каналів столичні правоохоронці виявили відео, на якому двоє хлопців знущаються над літньою жінкою, направляючи на неї предмет, схожий на пістолет. Поліцейські зареєстрували дану подію та розпочали встановлення осіб порушників. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів столичні правоохоронці встановили особу одного порушника. Ним виявився 18-річний киянин. Наразі поліцейські встановлюють особу іншого кривдника.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.