Київський притулок для постраждалих від насильства запрацює до зими

Адреса притулку не розголошуватиметься з міркувань безпеки

В останні роки в Києві розбудовують систему протидії домашньому насильству. Окрім кризових кімнат та міського притулку, які нині вже успішно працюють у столиці, невдовзі планують відкрити ще один заклад для постраждалих. Зараз у приміщенні, яке місто знайшло для таких цілей, вже на завершальному етапі ремонтні роботи. Завершити планують у кінці листопада.

«Будівельники переходять до оздоблювальних робіт і сподіваємося, що вже наприкінці листопада він запрацює. Це той безпечний прихисток, якого потребують жінки, що страждають від насильства і яким нікуди йти», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Одночасно у притулку зможуть проживати близько 15 осіб. Прихисток надаватимуть на три місяці. У місті кажуть, що цього часу цілком достатньо, аби проаналізувати ситуацію, отримати потрібні консультації юристів та психологів і почати нове життя. Усі послуги у закладі будуть надаватися безкоштовно. Крім того, заклад буде доступним для осіб з інвалідністю та пристосованим для перебування з дітьми.

Адреса притулку не розголошуватиметься з міркувань безпеки, а потрапити до нього можна буде за направленням Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству.

Марина Хонда підкреслила, що притулок для постраждалих від домашнього насильства — дійсно дієвий засіб реагування на випадки сімейної жорстокості. «Якщо ви постраждали від домашнього насильства – не мовчіть!» – підкреслила на завершення заступниця голови КМДА.

Торік у столиці запрацювали дві кризові кімнати. Аби вберегти від кривдників, адреси кімнат не розголошують. Потрапити туди може кожна людина, викликавши поліцію, звернувшись особисто до Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, чи до соціальних служб, які підготують направлення.

Можна зателефонувати також на «гарячу лінію» 15-00 зі стаціонарного телефону чи 272-15-00 – з мобільного. Отримати допомогу можете також, написавши на електронну адресу [email protected], або звернувшись у Центр на вул. Іллєнка, 20.

З 25 листопада до 10 грудня триватиме Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». У ці дні в місті заплановані різноманітні заходи, які привертатимуть увагу до проблеми насильства.

Як повідомлялося, з початку року до поліції Києва надійшло майже 14 тис. звернень стосовно домашнього насильства. До міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3,25 тис. постраждалих.

Джерело: Вечірній Київ