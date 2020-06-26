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    Із салону краси в центрі Києва злодії винесли сейф із чималою сумою грошей

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    Сталося пограбування&nbsp;салону &laquo;G-bar&raquo; у центрі Києва - Із салону краси в центрі Києва злодії винесли сейф із чималою сумою грошей
    Сталося пограбування салону «G-bar» у центрі Києва

    Поліція перевіряє версію про наводку з боку когось із працівників салону

    У ніч на середу, 24 червня, злодії пограбували салон краси, який знаходиться в Києві на бульварі Лесі Українки.

    Після опівночі зловмисники зламали вхідні двері в салон «G-bar» і винесли звідти сейф, в якому зберігалися близько 200 тисяч гривень, що належали власникам закладу. Ймовірно, бандити вирішили взяти сейф з собою, а не розкривати його на місці, щоб не нарватися на поліцію.

    Про це пише «Страна» з посилання на джерела в правоохоронних органах.

    Сигналізації в закладі не було, і крадіжку виявили тільки вранці наступного дня, коли адміністратор прийшла в салон.

    Зараз правоохоронці перевіряють навколишні камери відеоспостереження системи «Безпечне місто», щоб вийти на слід грабіжників.

    Поліція перевіряє версію про наводку з боку когось із працівників салону. Ймовірно, злодії знали від когось обізнагого про велику суму грошей в сейфі, як і про існування самого сейфа.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням). Злодіїв поки що не знайшли.

    До слова, на території Гідропарку в Києві було скоєно розбійний напад на 78-річного чоловіка. До дідуся підійшов невідомий, розпилив йому в обличчя сльозогінну речовину, а поки пенсіонер оговтувався, відібрав 300 гривень та втік.

    Національна поліція України Київ кримінал гроші пограбування
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