Із салону краси в центрі Києва злодії винесли сейф із чималою сумою грошей
Поліція перевіряє версію про наводку з боку когось із працівників салону
У ніч на середу, 24 червня, злодії пограбували салон краси, який знаходиться в Києві на бульварі Лесі Українки.
Після опівночі зловмисники зламали вхідні двері в салон «G-bar» і винесли звідти сейф, в якому зберігалися близько 200 тисяч гривень, що належали власникам закладу. Ймовірно, бандити вирішили взяти сейф з собою, а не розкривати його на місці, щоб не нарватися на поліцію.
Про це пише «Страна» з посилання на джерела в правоохоронних органах.
Сигналізації в закладі не було, і крадіжку виявили тільки вранці наступного дня, коли адміністратор прийшла в салон.
Зараз правоохоронці перевіряють навколишні камери відеоспостереження системи «Безпечне місто», щоб вийти на слід грабіжників.
Поліція перевіряє версію про наводку з боку когось із працівників салону. Ймовірно, злодії знали від когось обізнагого про велику суму грошей в сейфі, як і про існування самого сейфа.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням). Злодіїв поки що не знайшли.
До слова, на території Гідропарку в Києві було скоєно розбійний напад на 78-річного чоловіка. До дідуся підійшов невідомий, розпилив йому в обличчя сльозогінну речовину, а поки пенсіонер оговтувався, відібрав 300 гривень та втік.