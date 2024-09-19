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Як у кіно про кохання: в Ірпені чоловік вистрибнув з п'ятого поверху гуртожитка (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Як у кіно про кохання: в Ірпені чоловік вистрибнув з п'ятого поверху гуртожитка (відео)
За попередньою інформацією чоловік живий, але внаслідок падіння отримав перелом кісток
фото: скріншот

Зараз 4-5 поверхи гуртожитку виділені для проживання людей, які переїхали з регіонів 

У місті Ірпінь, що біля Києва, оголений чоловік вистрибнув із вікна п'ятого поверху гуртожитка. Відповідне відео з'явилося у мережі.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік зовсім без одягу вилазить із вікна,  намагаючись зачепитися за вікно нижнього поверху, але все ж не втримується і летить до низу.

За попередньою інформацією чоловік живий, але внаслідок падіння отримав перелом кісток. Лікарі боряться за його життя та надають необхідну медичну допомогу.

До відома, подія сталася у гуртожитку ірпінського коледжу НУБіП (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Як пишуть студенти, зараз 4-5 поверхи гуртожитку виділені людей, які переїхали з регіонів.

У поліції Київської області підтвердили випадок. «Даний випадок ми підтверджуємо. Наразі поліцейські встановлюють обставини на місці події, встановлюють особу та причини події. Він перебуває в лікарні, за його життя борються медики, його стан важкий», –йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Броварах, що біля Києва, жінка випала з  сьомого поверху багатоповерхівки і залишилася жива.  

 

Теги: Ірпінь самогубство чоловік

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