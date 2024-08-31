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На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж із людьми

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж із людьми
У поліції кажуть, що наразі встановлюють мотив злочину
фото: od.npu.gov.ua

Внаслідок вибуху постраждали троє людей, їх госпіталізували

 

В Одеській області чоловік кинув гранату в гараж знайомого, у якому були люди. Внаслідок вибуху є троє постраждалих. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомили в поліції Одещини.

Інцидент стався 31 серпня близько 04:00 в одному з населених пунктів Одеського району.

Правоохоронці встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов у гараж до знайомого і кинув у людей гранату.

На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж із людьми фото 1

Внаслідок вибуху постраждали троє людей, їх госпіталізували.

У поліції кажуть, що наразі встановлюють мотив злочину.

Чоловіка, який кинув гранату, затримали й повідомили йому про підозру в закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві невідомі підірвали гранату на території кафе.

До слова, у Луцьку невідомий чоловік кинув гранату у групу людей.

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Теги: вбивство слідство чоловік гараж Одеса

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