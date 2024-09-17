У Броварах жінка випала з висоти сьомого поверху і вижила

Поліцейські встановлюють всі обставини події

В Броварах, що біля Києва, жінка випала з сьомого поверху багатоповерхівки і залишилася жива. Про це повідомляє прееслужба поліції Київщини.

Як зазначається, о 10:37 до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок в місті Бровари по вулиці Сергія Москаленка.

Потерпіла жива. Наразі перебуває в лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у липні у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро, у річку впала людина. Згодом поліція Києва підтвердила, що тіло 20-річного хлопця, який вчора впав у Дніпро з атракціону через обрив троса, знайшли. Пошукова операція тривала близько семи годин, а сьогодні вранці тіло було виявлено під час обстеження дна річки.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти. Повідомляється, що в дівчини струс мозку, а хлопець зламав ногу.