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У Броварах жінка випала з висоти сьомого поверху і вижила

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Броварах жінка випала з висоти сьомого поверху і вижила
Подія сталася в місті Бровари по вулиці Сергія Москаленка
фото: пресслужба поліції

Поліцейські встановлюють всі обставини події

В Броварах, що біля Києва, жінка випала з  сьомого поверху багатоповерхівки і залишилася жива. Про це повідомляє прееслужба поліції Київщини.

Як зазначається, о 10:37 до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок в місті Бровари по вулиці Сергія Москаленка.

Потерпіла жива. Наразі перебуває в лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у липні у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро, у річку впала людина. Згодом поліція Києва підтвердила, що тіло 20-річного хлопця, який вчора впав у Дніпро з атракціону через обрив троса, знайшли. Пошукова операція тривала близько семи годин, а сьогодні вранці тіло було виявлено під час обстеження дна річки.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти. Повідомляється, що в дівчини струс мозку, а хлопець зламав ногу.

Теги: Київ поліція жінка Бровари

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