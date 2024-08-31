Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Румунії знайдено мертвим 26-річного українця: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Румунії знайдено мертвим 26-річного українця: подробиці
Поліція прибула на місце та розпочала розслідування
фото з відкритих джерел

Господар знайшов у будинку українця з вогнепальним пораненням у голову

У румунському повіті Ботошані, неподалік від кордону з Україною, вранці 31 серпня знайшли мертвим 26-річного українця. У нього було вогнепальне поранення. Поліція розпочала розслідування обставин смерті чоловіка. Про це повідомляє видання News.ro.

Близько восьмої ранку до екстрених служб надійшов сигнал від чоловіка з комуни Джордже-Енеску в Ботошані, який повідомив про мертвого громадянина України у своєму будинку. Поліція прибула на місце та розпочала розслідування. Встановлено, що українець приїхав до Румунії кілька днів тому та домовився з господарем будинку про проживання в обмін на роботу по господарству.

Уранці в суботу господар знайшов у будинку мертвого українця з вогнепальним пораненням у голову. Поруч з тілом була мисливська зброя.

Поліція Ботошані повідомила, що наразі на місці події тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин інциденту. Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства та порушення правил зберігання зброї.

За даними джерела News.ro в поліції, загиблий чоловік потрапив до Румунії нелегально разом із іншим українцем, і вони нібито жили разом. Наразі не відомо, де перебуває другий чоловік і чи є він у списку підозрюваних у розслідуванні.

Раніше у притулку для біженців у німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець. 

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.

Читайте також: У Німеччині вбито 17-річного українського баскетболіста
Теги: українці поранення чоловік поліція розслідування зброя Румунія обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисником виявився 48-річний місцевий мешканець
У Херсоні чоловік кинув гранату в натовп: загинула людина
31 липня, 23:42
Першим з борту літака зійшов Пол Вілан
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
2 серпня, 07:32
Російський боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: поліція повідомила деталі
20 серпня, 20:00
24 лютого 2022 року Валерій Залужний промовив слова, що стали символом українського спротиву: «Ця країна тримається на наших плечах»
Новий погляд на «Залізного генерала»: що розповідає перша книга про Валерія Залужного
22 серпня, 20:17
24 серпня французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту під Парижем
Франція продовжила арешт Дурова ще на 48 годин
27 серпня, 19:21
«Ми не можемо всіх зловити, на жаль, хоча будемо домагатися цього», – зауважив прокурор
«Ми не можемо всіх зловити»: Генпрокурор прокоментував випадки незаконного перетину кордону
27 серпня, 15:19
Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії
На Волині командир взводу застрелив правоохоронця
26 серпня, 16:45
Робітник на заводі боєприпасів у Пенсільванії перевіряє снаряди, призначені для України
США збільшують виробництво боєприпасів для України – Associated Press
29 серпня, 09:38
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи
Заробили на ухилянтах мільйони: на Буковині поліція викрила злочинну групу
Вчора, 18:47

Соціум

У Румунії знайдено мертвим 26-річного українця: подробиці
У Румунії знайдено мертвим 26-річного українця: подробиці
У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)
У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)
Лісовий: Міносвіти всерйоз розглядало початок навчання на захоплених територіях Курщини
Лісовий: Міносвіти всерйоз розглядало початок навчання на захоплених територіях Курщини
У Німеччині жінка вчинила різанину в автобусі (фото)
У Німеччині жінка вчинила різанину в автобусі (фото)
Українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині (відео)
Українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині (відео)
На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту
На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
23K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
12K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
9386
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Сьогодні, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua