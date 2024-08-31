У Румунії знайдено мертвим 26-річного українця: подробиці

Господар знайшов у будинку українця з вогнепальним пораненням у голову

У румунському повіті Ботошані, неподалік від кордону з Україною, вранці 31 серпня знайшли мертвим 26-річного українця. У нього було вогнепальне поранення. Поліція розпочала розслідування обставин смерті чоловіка. Про це повідомляє видання News.ro.

Близько восьмої ранку до екстрених служб надійшов сигнал від чоловіка з комуни Джордже-Енеску в Ботошані, який повідомив про мертвого громадянина України у своєму будинку. Поліція прибула на місце та розпочала розслідування. Встановлено, що українець приїхав до Румунії кілька днів тому та домовився з господарем будинку про проживання в обмін на роботу по господарству.

Уранці в суботу господар знайшов у будинку мертвого українця з вогнепальним пораненням у голову. Поруч з тілом була мисливська зброя.

Поліція Ботошані повідомила, що наразі на місці події тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин інциденту. Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства та порушення правил зберігання зброї.

За даними джерела News.ro в поліції, загиблий чоловік потрапив до Румунії нелегально разом із іншим українцем, і вони нібито жили разом. Наразі не відомо, де перебуває другий чоловік і чи є він у списку підозрюваних у розслідуванні.

Раніше у притулку для біженців у німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець.

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.