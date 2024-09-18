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На Кіровоградщині чоловік виманив у родичів загиблих воїнів 1,1 млн грн: як його покарають

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Кіровоградщині чоловік виманив у родичів загиблих воїнів 1,1 млн грн: як його покарають
На Кіровоградщині поліцейські затримали організатора афери з привласнення посмертних виплат родинам загиблих військових
фото: Національка поліція України

За даними слідства, 46-річний чоловік у незаконний спосіб отримував дані родичів військових, які загинули під час воєнних дій, і телефонував їм, називаючи себе підполковником ЗСУ

На Кіровоградщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації схеми з привласнення посмертних виплат. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, 46-річний чоловік у незаконний спосіб отримував дані родичів військових, які загинули під час воєнних дій, і телефонував їм. У поліції кажуть, що фігурант називав себе підполковником ЗСУ та змушував рідних віддавати частину посмертних виплат нібито на ЗСУ.

«Під час телефонної розмови шахрай чинив психологічний тиск на потерпілих, аргументуючи подальші дії з перерахуванням отриманих сім'єю виплат необхідністю допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога. У разі відмови фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти», – йдеться у повідомленні.

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На Кіровоградщині поліцейські затримали організатора афери з привласнення посмертних виплат родинам загиблих військових
фото: Національка поліція України

У поліції кажуть, що за такою схемою чоловік ошукав рідних військових на близько 1,1 млн грн. Його затримали 17 вересня під час отримання від матері загиблого військового 300 тис. грн.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення фігуранту підозри за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівників поштового сервісу з Тернополя, які привласнювали безпілотники для військових і продавали їх за нижчими цінами. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України. Організували протиправну діяльність двоє жителів Тернополя, один з яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Він залучив до злочинної схеми своїх підлеглих. Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб військових.

До слова, шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, що для створення аудіодіпфейків шахраї використовують штучний інтелект. Спершу вони розробляють певний сценарій схеми й у соцмережах дізнаються інформацію про людину. А вже потім телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати гроші. Наприклад, це використовується у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу.

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Теги: шахрайство поліція чоловік бойові виплати

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