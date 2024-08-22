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Скаржилася на расистські образи. У РФ 17-річна самбістка вкоротила собі віку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Скаржилася на расистські образи. У РФ 17-річна самбістка вкоротила собі віку
Тіло спортсменки знайшли тренери на Алтаї
фото: росЗМІ

Прощальну записку дівчина опублікувала у своєму Telegram-каналі 17 серпня

У Росії 17-річна самбістка  з Гірничо-Алтайська Ксенія Чепонова наклала на себе руки. У передсмертній записці вона розповіла, що переживала важкий розрив зі своїм бойфрендом і зазнала глузувань через свою азіатську зовнішність. Смерть спортсмена підтвердила Новосибірська обласна федерація самбо.

Знайома Чепонової розповіла, що тіло спортсменки знайшли тренери на Алтаї. Як пише видання NGS, дівчина переїхала з Республіки Алтай до Новосибірська кілька років тому. Вона займалася самбо в місцевому клубі, де вважалася перспективною спортсменкою.

Прощальну записку Чепонова опублікувала у своєму Telegram-каналі 17 серпня. Вона встановила таймер для відправки тексту на канал. Повідомлення під назвою «мій останній пост» було опубліковано вже після її смерті. Дівчина просила вибачення у батьків за те, що зважилася на такий вчинок. Вона розповіла, що не може впоратися з проблемами, які накопичилися в один момент.

У дописі вона також розповіла про приниження, з яким зіткнулася через свою зовнішність. «Я не була хорошою людиною, але й не була поганою людиною. Я не розумію, в чому моя провина? Це було тому, що я народилася з вузькими очима чи що я була темношкірою? Я ніколи не соромилася своєї національності, поки деякі люди не почали перетворювати це на жарт» – йдеться у записці.

Велика частина тексту присвячена колишньому бойфренду Чепонової, з яким, судячи з усього, вона розлучилася зовсім недавно. Дівчина зізналася, що не могла його забути і згадувала моменти, коли була щаслива у стосунках. Вона припускала, що хлопець зрадіє її смерті. При цьому спортсменка попросила не пов'язувати своє самогубство з болісним розривом.

Раніше повідомлялося, білоруський прикордонник наклав на себе руки на прикордонній заставі «Дивін» на кордоні з Укоаїною. Тіло військовослужбовця з ознаками суїциду було виявлено 10 серпня.

Теги: російські спортсмени росіяни самогубство расизм

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