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Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
Довжина озера становить 138,3 метра, а ширина – 42 метри
фото з відкритих джерел

Чеські вчені в Албанії виявили найбільше у світі підземне термальне озеро

Команда чеських вчених виявила на півдні Албанії найбільше у світі підземне термальне озеро та назвала його озером Нейрон на честь фонду, який фінансував експедицію. Про це пише Radio Prague International.

У долинах гірського кордону між Грецією та Албанією чеські вчені протягом кількох років досліджували складну ситуацію під землею. У регіоні Вромонер, на албанському боці кордону, вони натрапили на обширну систему печер ще в 2021 році, із того часу детально картографували її.

Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі фото 1

Система містить багато гарячих джерел, які випускають високі стовпи пари, і відстеження джерела пари дозволило їм знайти пустоти глибиною понад сто метрів, яку вони назвали Атмос.

Довжина озера становить 138,3 метра, а ширина – 42 метри. У ньому міститься 8335 кубічних метрів термальної мінеральної води. На сьогоднішній день воно є найбільшим у світі. Щоб дістатися до нього, вченим довелося спуститись на 127 метрів.

Такі печери і озера утворюються в результаті складного процесу, коли за кілька кілометрів під ними розташоване родовище нафти. Термальні води, насичені вуглекислим газом або сірководнем, піднімаються нагору. Коли вони досягають повітря, виділяється сірководень, який потім перетворюється на сірчану кислоту, йдется у публікації.

Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі фото 2

Картографування печерної системи та відкриття озера вимагало технічного обладнання, яке стало можливим завдяки Neuron Foundation. Чеська організація виділила експедиції майже мільйон крон, пожертвуваних приватними благодійниками, і тепер на честь фонду підземне албанське озеро названо Нейрон.

Відкриття та детальне картування озера – це ще не кінець наукової роботи. Результатами експедиції зацікавилися закордонні університети та наукові установи. Ботанік Міхаела Віпплінгерова виявила в озері новий вид ціанобактерій і зараз працює над науковою статтею.

Теги: вода Чехія наука повітря родовище вчені

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