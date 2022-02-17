«Європейська солідарність» Києва засудила спроби Росії визнати «ДНР» та «ЛНР»

Політсила закликала міста-побратими підримати столицю на тлі російської загрози

«Європейська солідарність» у Київраді вважає голосування у Держдумі Росії щодо визнання ОРДЛО «незалежними республіками» ще одним проявом агресії Росії щодо України, повідомляє пресслужба політсили.

«Це ганебно з точки зору міжнародного права. Це тиск і відвертий шантаж як нашої держави, так і її міжнародних партнерів», – зазначила лідерка «ЄС» у столиці Марина Порошенко.

У таких умовах «ЄС» наголошує на важливості звернення Київради до дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій.

«Ми звертаємось до керівництва європейських міст-побратимів Києва з проханням підтримати українську столицю і словом, і ділом! Оскільки Україна сьогодні перебуває на передовій європейського фронту, ми маємо усвідомити, що зараз ми протидіємо спільному ворогу. Тому повинні бути єдиними в боротьбі з ним. І дружнє плече дасть нам міць, впевненість і силу», – підкреслює Марина Порошенко.

Разом із тим, вона закликала центральну владу максимально сприяти розбудові територіальної оборони. А жителів столиці – активно вступати до її лав.

«Ми переможемо, якщо будемо єдині, і якщо справно виконуватимемо свої функції. Тому закликаю усі політичні сили в міській раді приймати ті рішення, які впливатимуть на розвиток медичних, освітніх, соціальних закладів. Також сьогодні важливо розвивати систему територіальної оборони. Пам’ятаймо, що в єдності – наша сила!», – зауважила лідерка «Європейської солідарності» у місті Києві.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника. Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.