Лідер «ЄС» закликав створити у парламенті антикризовий штаб

Антикризовий штаб має працювати у форматі Тимчасової спеціальної комісії

П’ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії. Свою пропозицію Порошенко озвучив під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни.

«Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави», – нагадав Порошенко.

«Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер», – пояснює Порошенко.

Порошенко також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.

«Якщо монобільшість не проти проведення позачергового засідання парламенту, прошу поставити першими пунктами порядку денного з нашого законопроекту про збільшення фінансування армії на 50 млрд Збройним Силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, ДОЗу, суб‘єктам місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони», – нагадав Порошенко.

Сьогодні стало відомо, як працюватиме український парламент.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Тим часом очільник МВС Денис Монастирський заявив: якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний.

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