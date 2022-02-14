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    Лідер «ЄС» закликав створити у парламенті антикризовий штаб

    Петро Порошенко заакликає&nbsp;збільшити фінансування армії на 50 млрд - Лідер «ЄС» закликав створити у парламенті антикризовий штаб
    Петро Порошенко заакликає збільшити фінансування армії на 50 млрд
    фото: Євросолідарність

    Антикризовий штаб має працювати у форматі Тимчасової спеціальної комісії

    П’ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії. Свою пропозицію Порошенко озвучив під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни.

    «Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави», – нагадав Порошенко.

    «Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер», – пояснює Порошенко.

    Порошенко також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.

    «Якщо монобільшість не проти проведення позачергового засідання парламенту, прошу поставити першими пунктами порядку денного з нашого законопроекту про збільшення фінансування армії на 50 млрд Збройним Силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, ДОЗу, суб‘єктам місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони», – нагадав Порошенко.

    Сьогодні стало відомо, як працюватиме український парламент.

    Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

    Тим часом очільник МВС Денис Монастирський заявив: якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний.

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    Теги: Петро Порошенко МВС Верховна Рада Європейська солідарність фінансування нацбезпека парламент
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    Лідер «ЄС» закликав створити у парламенті антикризовий штаб