Порошенко назвав два головних «гаранта», які стримують Путіна

На думку політика на сьогодні агресора можуть стримати лише українська армія та НАТО

Будапештський меморандум не містить жодних гарантій для України і передбачає лише консультації сторін за умови участі всіх підписантів, у тому числі і Росії.

Порошенко переконаний, що наразі альтернативою в ефективному стриманні агресора є українська армія та НАТО. Про це сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі «Прямого» і «5 каналу».

«Перше доручення РНБО, щоб МЗС України зв’язалося з усіма країнами-гарантами Будапештського процесу, було зроблено в березні 2014 року щодо скликання консультацій. Всього було ініційовано 17 разів створення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Жодна з них не відбулася», – повідомив Порошенко.

Він наголосив, що замість слова «гарантії» там є слово «запевнення». Замість механізму санкцій за невиконання Будапештського меморандуму – там механізм консультацій.

«Причому на консультаціях мають бути присутні всі п`ять країн-членів. А якщо одна з країн-членів – агресор? Усі сімнадцять разів консультації не відбулися за однієї причини – бо Росія не взяла в них участь і далі участі брати в цьому не збирається. Меморандум – це пам’ятна записка, яка не має під собою жодних ефективних кроків», – зауважує п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що коли сьогодні «штовхають на Будапештський меморандум, це виглядає так, наче ви збираєтеся зупинити агресора зверненням до його гарантій».

«Він порушив ці гарантії тоді, коли вдерся на українську територію. І ми можемо скільки завгодно звертатися до меморандуму, але це не може бути альтернативою ні Мінську, ні дорогою до миру», – констатує Петро Порошенко.

Він наголосив, що наразі альтернативою в ефективному стриманні агресора є армія. «Збройні сили України, які ми створили з 2014 року. Ми з вами, шановні громадяни України», – наголошує Порошенко.

Він також подякував військовослужбовцям, волонтерам, добровольцям, які стримують ворога.

«Ми дякуємо нашим солдатам, сержантам, офіцерам, генералам, адміралам, які зробили диво, бо гарантом суверенітету територіальної цілісності і незалежності України є армія», – переконаний Порошенко.

«І другим найбільш ефективним гарантом є НАТО. Бо п’ята стаття НАТО передбачає абсолютно чіткий протокол, процедуру, що ми робимо у випадку агресії проти країни-члена Альянсу. І зараз ми розплачуємося за абсолютну безвідповідальність багатовекторності, яку сповідували багато політиків, які руйнували обороноздатність держави. Ми могли бути членом НАТО ще у 2004-2008 році», – резюмує лідер партії.

Нагадаємо, Кравчук, Кучма та Ющенко звернулись до підписантів Будапештського меморандуму.

Додамо, що сьогодні о 22:30 Байден виступить зі зверненням щодо України.

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