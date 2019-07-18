Кандидат від «Слуги народу» зізналася в підкупі, але не вважає це злочином



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Команда Мар'яни Безуглої видає агітаторам і жителям округу гроші за голос на виборах

У кандидата від партії «Слуга народу» по мажоритарному округу №217 Мар'яни Безуглої фактично підтвердили, що її агітатори отримували гроші за принципом «сітки», однак вона не вважає це підкупом.

Про це у четвер, 18 липня, під час прес-конференції «Масовий підкуп виборців на ОВК №217 Києва» заявив адвокат кандидата в депутати Кирило Фесик.

«Кандидат рідко це курує, вона безпосередньо займається зустрічами з виборцями і у кандидата насправді багато роботи. Те, що така проблема (з виплатою грошей агітаторам, - ред.) є у всіх партіях - з цим ми згодні... Що стосується відео, на яке ви посилаєтесь, суми, які там звучать в 50 гривень... не підпадають під підкуп виборців», - сказав адвокат.

Однак подібні дії підпадають під статтю 160 «Підкуп виборця, учасника референдуму» Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, що журналісти телеканалу «Прямий» підготували сюжет, в якому надали докази, що команда Мар'яни Безуглої видає агітаторам і жителям округу гроші за голос на виборах.

За словами місцевих жителів, також гроші платять за агітацію в наметах.

«О шостій ранку телефонують, пропонують 50 гривень. Потрібно сфотографувати додаток в телефоні, і тобі дають 50 гривень. А за 2 номери телефонів (сусідів) дають кепку», - сказала одна з місцевих мешканок.

За словами ще одного хлопця з сюжету, його знайомі працюють в команді «Зе» і вже отримали гроші за агітацію. Розцінки - 100 гривень на годину агітаційної роботи в наметі.

Джерело: Прямий