Через епідеміологічну ситуацію на Київщині повторно обмежують умови для занять спортом



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Коронавірус знову обмежує бажаючих займатися спортом Фото - Office Life

Обмеження стосуються занять у приміщеннях

Відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найголовнішим питанням порядку денного стало питання про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний із коронавірусом.

З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області, комісія вирішила з обмежити проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил.

Зауважимо, що всього за три з половиною місяці, відколи в Україні лютує пандемія, в Київській області з загальною чисельністю населення 1,7 мільйона заразилося коронавірусом 2610 осіб. З них 1356 вже одужали, наразі хворіють 1204, померло 50 людей.

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