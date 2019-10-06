Банда викрала зі складів у Києві обладнання на 4 млн грн (фото)



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Під час обшуку у затриманих поліція вилучила викрадені екрани, проектори, пультові відеосервери Фото: Нацполіція

Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу

У Києві оперативники затримали зловмисників, які викрали мультимедійне обладнання на суму понад 4 мільйони гривень.

Інцидент трапився на території підприємства на вулиці Туполєва у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення, що невідомі проникли до складського приміщення та викрали звідти обладнання. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус розповів, що співробітники карного розшуку оглянули територію та відразу розпочали пошуки осіб, причетних до злочину.

«Ми встановили, що зловмисників було четверо. Вони під’їхали до складського приміщення, а далі один чоловік залишився біля автомобіля та спостерігав за обстановкою. Тим часом його спільники зламали замки та проникли у будівлю. Потім вони почали виносити майно та вантажити його до автомобіля. У результаті крадії викрали екрани, проектори, пультові відеосервери на суму понад 4 мільйони гривень», - повідомив правоохоронець.

Поліцейські провели комплекс розшукових заходів і встановили місцезнаходження одного із правопорушників, а згодом - і його спільника.

Обидва фігуранти – жителі міста Обухів, 1978 та 1981 років народження. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням у житло. У ході проведення невідкладних обшуків за місцями мешкання у крадіїв вилучили речові докази.

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання ще двох підозрюваних.

«За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною п’ятою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу», - додав Леус.