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Компанія Intel позбавить роботи тисячі співробітників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Компанія Intel позбавить роботи тисячі співробітників
Intel зробить великі кадрові перестановки
фото із відкритих джерел

 Американська компанія Intel має намір скоротити понад 20% персоналу у межах великої реструктуризації

Корпорація Intel готується оголосити про масштабне скорочення штату, яке торкнеться понад 20% співробітників. Як передає «Главком» з посиланням на Bloomberg, що посилається на обізнані джерела, офіційне оголошення очікується цього тижня.

На кінець 2024 року чисельність персоналу Intel у всьому світі становила 108,9 тис. осіб. Таким чином, звільнення, що плануються, торкнуться близько 22 тис. співробітників.Ці заходи йдуть за попередніми скороченнями. Минулого року Intel вже звільнила 15 тис. осіб у рамках програми зі зниження операційних витрат на $10 млрд.

Новий глава компанії Ліп-Бу Тан, який вступив на посаду в березні, раніше публічно відзначав наявність надмірно роздутого та повільного менеджерського апарату та попереджав про необхідність ухвалення «жорстких рішень». За інформацією Bloomberg, поточні кадрові зміни спрямовані на спрощення управлінської структури та відродження корпоративної культури з акцентом на інженерні розробки.

Призначення Ліп-Бу Тана, який змінив Пета Гелсінгера в період, коли Intel переживав труднощі, було сприйнято позитивно ринком. Після появи повідомлень про майбутні звільнення акції Intel зросли в ціні на 3,4%.

Раніше глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників. Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що скорочення фінансування від США залишило рахунки агентства ООН у мінусі

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Теги: кадрові зміни фінансування звільнення США

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