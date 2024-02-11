Очільник Києво-Печерської лаври придумав, як учинити з останками Столипіна

Могила Столипіна – не єдина, якої хотілося б позбутися

Останки прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна, похованого на території Києво-Печерської лаври, необхідно включити до обмінного фонду з Росією. Таку думку висловив директор державного музею-заповідника «Києво-Печерська лавра», який підпорядковується Мінкультури, Максим Остапенко.

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«Одна з ідей - внести його (прах Столипіна, – ред.) до обмінного фонду, як би це не виглядало і не звучало. У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні, у нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах РФ», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів каналу «1+1».

За словами Максима Остапенка Могила Столипіна – не єдина, якої хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу нашкодили Україні. Але це тривалий процес, адже Росія панувала тут понад триста років.

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Раніше у Києві на могилі Столипіна з'явилися квіти з рашистською символікою.

Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра».

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій заявив, що частина монахів монастиря Московського патріархату, яка критикувала та називала Європу «безбожною», після розірвання угоди із заповідником «Києво-Печерська лавра» виїхала у країни ЄС.