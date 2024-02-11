Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Очільник Києво-Печерської лаври придумав, як учинити з останками Столипіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Очільник Києво-Печерської лаври придумав, як учинити з останками Столипіна
Могила Столипіна у Лаврі
фото: Facebook/Соня Кошкіна

Могила Столипіна – не єдина, якої хотілося б позбутися

Останки прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна, похованого на території Києво-Печерської лаври, необхідно включити до обмінного фонду з Росією. Таку думку висловив директор державного музею-заповідника «Києво-Печерська лавра», який підпорядковується Мінкультури, Максим Остапенко.

«Одна з ідей - внести його (прах Столипіна, – ред.) до обмінного фонду, як би це не виглядало і не звучало. У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні, у нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах РФ», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів каналу «1+1».

За словами Максима Остапенка Могила Столипіна – не єдина, якої хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу нашкодили Україні. Але це тривалий процес, адже Росія панувала тут понад триста років.

Раніше у Києві на могилі Столипіна з'явилися квіти з рашистською символікою. 

Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра».

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій заявив, що частина монахів монастиря Московського патріархату, яка критикувала та називала Європу «безбожною», після розірвання угоди із заповідником «Києво-Печерська лавра» виїхала у країни ЄС.

Читайте також: ЗМІ оприлюднили докази контактів митрополита Онуфрія з особами, яких підозрюють у держзраді
Теги: росія квіти свято лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження почнуть діяти з 7:00 ранку 11 серпня
Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів
10 серпня, 2023, 20:41
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар
12 листопада, 2023, 17:43
У Лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку військовополонених
Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених
4 грудня, 2023, 18:53

Події в Україні

Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза
Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
Очільник Києво-Печерської лаври придумав, як учинити з останками Столипіна
Очільник Києво-Печерської лаври придумав, як учинити з останками Столипіна
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
Стало відомо, скільки непальців завербувала РФ на війну проти України
Стало відомо, скільки непальців завербувала РФ на війну проти України
Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України
Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
35K
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
34K
Путін хотів створити образ крутого світового лідера. Що вийшло насправді
18K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
13K
Самознищення Ізраїлю
7507
Трамп закликав не надавати допомогу Україні

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Сьогодні, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Сьогодні, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Вчора, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua