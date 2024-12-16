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Скандал із кулінарним шоу Клопотенка. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скандал із кулінарним шоу Клопотенка. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зробив заяву
Кулінар Євген Клопотенко зняв проєкт про їжу у Лаврі
фото: скріншот з відео

Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» шкодує, що зйомки проєкту викликали непорозуміння

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зробив заяву щодо зйомок проєкту про різдвяні українські традиційні страви, які організував кулінар Євген Клопотенко з автором проєкту «Реальна історія» Акімом Галімовим. Зазначається, що захід проходив у Трапезній палаті, яка з моменту свого заснування в кінці XIX століття слугувала місцем спільної трапези. 

«По-перше, хочемо наголосити: захід проходив у Трапезній палаті, яка є історичною частиною архітектурного комплексу та з моменту свого заснування в кінці XIX століття слугувала місцем спільної трапези. Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття», – йдеться у заяві.

Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко зауважив, що щиро шкодує, що ця подія викликала непорозуміння та могла зачепити релігійні почуття вірян: «Києво-Печерська Лавра є сакральним місцем для кожного українця, і ми завжди прагнемо дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією».

Адміністрація також наголосила, що Росія використовує Києво-Печерську лавру для своєї пропаганди та інформаційно-психологічних операцій. Тому закликають перевіряти інформацію.

«По-друге, Росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом. Адміністрація Заповідника завжди готова до відкритого діалогу й продовжить працювати над тим, щоб цей сакральний простір залишався місцем духовного єднання, збереження історичної спадщини та культурного збагачення», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Українська православна церква московського патріархату обурилися через такий вибір місця для запису програми. 

Згодом користувачі соцмереж також розкритикували Євгена Клопотенка, зауваживши, що Києво-Печерська лавра – не місце для знімання подібних проєктів.

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Теги: скандал їжа Євген Клопотенко Києво-Печерська лавра церква

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