Кав'ярня на Лук'янівці вшосте постраждала від обстрілу, але продовжує працювати (відео)

Після відбою тривоги команда кав'ярні, яка переховувалася в метро, одразу ж повернулася до свого робочого місця

Незважаючи на чергові руйнування, спричинені черговою атакою російських окупантів на Київ у ніч на 21 липня, кав'ярня на Лук'янівці, витрини якої вітрини вибило вже вшосте, знову відновила роботу, демонструючи незламність духу. Про це повідомив бариста закладу, інформує «Главком».

Після оголошення відбою тривоги команда кав'ярні, яка переховувалася в метро, одразу ж повернулася до свого робочого місця. «Переховувались у метро, а потім одразу прийшли прибирати й варити каву», – розповів бариста.

Наразі в кав'ярні пошкоджено три панелі, розбите скло, а всередині приміщення панує безлад. Проте, попри все, команда продовжує працювати, пропонуючи каву мешканцям та гостям Лук'янівки.

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Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.