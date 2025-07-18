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Суд зобов’язав власника привести до належного стану «Будинок Вертипороха» на Подолі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд зобов’язав власника привести до належного стану «Будинок Вертипороха» на Подолі
Прибутковий будинок звели наприкінці 19 сторіччя коштом власниці садиби Г. Вертипорох
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Нині будівля перебуває в аварійному стані – відсутній дах, наявні руйнування окремих елементів та конструкції будинку в цілому

Прокуратура через суд зобов’язала власника пам’ятки «Будинок Вертипороха» привести об’єкт культурної спадщини до належного стану. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідчі виявили факт тривалого невиконання власником пам’ятки архітектури місцевого значення вимог законодавства щодо укладення охоронного договору на неї та належного утримання.

Прибутковий будинок звели наприкінці 19 сторіччя коштом власниці садиби Г. Вертипорох. Триповерхова цегляна будівля оформлена в стилі неоренесанс. 

Нині будівля перебуває в аварійному стані – відсутній дах, наявні руйнування окремих елементів та конструкції будинку в цілому, що може призвести до його повного знищення. 

Київська міська прокуратура зазначила, що ще у 2021 році звернулася з позовом до суду, вимагаючи зобов’язати власника укласти охоронний договір на вказану пам’ятку та провести протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи — позов задовольнили лише у липні 2025-го.

За словами прокурорів, суд наголосив, що право власності на пам’ятку не може використовуватися на шкоду суспільству та його інтересам у сфері охорони культурної спадщини, а власник несе відповідальність за збереження такого об'єкта.

Нагадаємо, у столиці починається реставрація Будинку Євменія Зеленського (Садиби Зеленських) на вул. Олександра Кониського, 22.

В історичному районі Києва, на Подолі, безліч закинутих напівзруйнованих будіель. Тривалий час було будівельне лоббі, через яке будинки занепадали, потім їх викуповували, а ділянки забудовували. По частині будівель невідомо, хто їхні власники. Одна з проблем в тому, що на території Подолу дуже багато об'єктів, де власники невідомі, комунікації з ними немає. Також на Подолі багато ділянок, які просто закинуті, де нічого немає і ростуть бур'яни.

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Теги: архітектура Київ будинок прокурор прокуратура

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