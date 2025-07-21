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Атака на Київ: Ігнат назвав кількість прямих влучань по столичних об'єктах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: Ігнат назвав кількість прямих влучань по столичних об'єктах
Ігнат повідомив, що крилаті й аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей
фото: ДСНС Києва/Facebook

Юрій Ігнат: Київ зазнав серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей

У ніч на 21 липня під час атаки Російської Федерації на Україну у Києві зафіксували понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах. Про це у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує «Главком».

«Ніч була надскладна не лише на Франківщині, також гучно було у Києві – маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві не спокійною, також атакований і Харків, і інші регіони», – зазначив Ігнат.

За його словами, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей. Крім того, росіяни активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.

«Навіть учорашнє повідомлення, що з 57 дронів 18 збито і сім подавлено, свідчить: атаки йшли по лінії фронту, де їх збивати вкрай складно», – додав Ігнат.

Він наголосив, що крилаті й аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей, адже були подавлені або збиті вогневими засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

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Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.

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Теги: системи ППО обстріл місто тривога росіяни балістичні ракети Юрій Ігнат Київ столиця метро

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