Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Рятувальники продовжують розбирати конструкції будинку
У ніч проти 21 липня російські терористи поцілили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва, у будинку вигоріло кілька квартир. Про це повідомляє «Главком».
О пів на п'яту ранку в КМДА повідомили, що в Шевченківському районі вирує пожежа в житловому будинку. Потім там уточнили, що сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Одному постраждалому надали допомогу на місці.
Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що одну людину врятували. За його словами, пожежа спалахнула на першому поверсі будинку, а потім поширилася на другий і третій поверхи. Загальна її площа сягнула 150 квадратних метрів, наразі рятувальники локалізували вогонь. Одна людина була травмована, одну врятували.
«Зовнішні кімнати вигоріли повністю. Рятувальники досі їх проливають», – додав він.
Судячи з відео, що поширюються у мережах, від пошкоджених квартир мало що лишилося.
Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».
Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.