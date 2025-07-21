Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку

Рятувальники продовжують розбирати конструкції будинку

У ніч проти 21 липня російські терористи поцілили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва, у будинку вигоріло кілька квартир. Про це повідомляє «Главком».

О пів на п'яту ранку в КМДА повідомили, що в Шевченківському районі вирує пожежа в житловому будинку. Потім там уточнили, що сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

У ніч на 21 липня 2025 року росіяни вдарили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва фото: ДСНС України/Facebook

Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що одну людину врятували. За його словами, пожежа спалахнула на першому поверсі будинку, а потім поширилася на другий і третій поверхи. Загальна її площа сягнула 150 квадратних метрів, наразі рятувальники локалізували вогонь. Одна людина була травмована, одну врятували.

«Зовнішні кімнати вигоріли повністю. Рятувальники досі їх проливають», – додав він.

Судячи з відео, що поширюються у мережах, від пошкоджених квартир мало що лишилося.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.