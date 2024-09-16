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У Києві працюють сили ППО: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві працюють сили ППО: що відомо
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 01:44

В Києві о 01:51 та о 02:01 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також о 01:50 Київська обласна військова адміністрація (КОВА) повідомила, що в області працюють сили ППО.

«Київська область! Сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», - йдеться у повідомленні КОВА.

О 02:01 Сергій Попко, начальник КМВА, повідомив, що у Києві працює ППО.

Мапа тривог має такий вигляд:

У Києві працюють сили ППО: що відомо фото 1

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа, повідомивміський голова Ігор Терехов.

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Теги: пожежа окупанти тривога Київ

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