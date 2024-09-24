У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s

Під час оновлення площу закладу буде розширено приблизно на 100 кв. м

Реконструкція McDonald’s має бути завершена до лютого 2025 року.

З 24 вересня у Києві зачинається на ремонт McDonald’s на Севастопольській площі. Про це пише видання The Village

Цей ресторан відкрився 25 травня 1997 року і був одним з перших McDonald’s в Україні. Як уточнює видання, реконструкція McDonald’s має бути завершена до лютого 2025 року.

Під час оновлення площу закладу буде розширено приблизно на 100 кв. м. Відтак побільшає і посадкових місць: до 121 в залі й 156 на літній терасі.

Також тут модернізують «МакДрайв»: встановлять цифрові меню-борди, додаткове віконце видачі замовлень і два нові паркомісця для автівок. Ще ресторан має бути обладнаний мобільним дизель-генератором. Зараз генераторами заживили вже 80% закладів мережі.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 29 липня заявила про падіння продажів у всьому світі. Це перше падіння за 13 кварталів. Так, продажі McDonald's за межами США скоротилися на 1,1% у другому кварталі. Найбільше впали продажі McDonald's у Франції, на Близькому Сході та в Китаї.

З початком повномасштабного вторгнення РФ McDonald’s закрив усі свої ресторани в Україні. Але вже у жовтні 2022 року McDonald's відновив роботу в Україні. Перші три заклади відкрили 20 вересня в Києві. Спочатку заклади працювали тільки на доставлення, для відвідувачів зали відкрилися лише у жовтні.