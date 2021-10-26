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    Проросійський проєкт «Бабин Яр» запустив медіа, керівник якого вважає Україну «хутором»

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    Скандальний артблогер Анатолій Ульянов останні десять років мешкає у США - Проросійський проєкт «Бабин Яр» запустив медіа, керівник якого вважає Україну «хутором»
    Скандальний артблогер Анатолій Ульянов останні десять років мешкає у США
    Фото з Facebook-сторінки Анатолія Ульянова

    У проєкт «Бабин Яр» скандального блогера Анатолія Ульянова покликав Ілля Хржановський

    Проросійський Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» запускає Yar Media. Мета медіа – актуалізація пам'яті про трагедію Бабиного Яру та створення платформи для діалогу різних людей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці центру.

    «Поєднуючи мистецтво, науку та документальне кіно, медіа сконцентрується на дослідженні людини й суспільства, шукатиме шляхи для подолання ксенофобії та нетерпимості, стимулюватиме розвиток соціальної інклюзивності й розмаїття», – йдеться в повідомленні.

    Автором концепції Yar Media називає себе Анатолій Ульянов, повідомляє «Великий Київ».

    Раніше в інтерв’ю «Асоціації європейських журналістів» Ульянов називав Україну безнадійним та принизливим територіальним угрупуванням.

    Так, у відповіді на одне з питань він сказав: «Україна, як мені відчувається, – історично, політично, культурно та соціально безнадійне, просто таки принизливе територіальне утворення».

    Далі він додав, що його цікавлять «складно структуровані суспільства, що містять безліч різноманітних енергій з усього світу». «Я шукаю Вавилон, а не хутір, тому що на вітрі краще думається», – завершив свою відповідь Ульянов.

    Пізніше він назвав Україну «хутором» ще раз, коли сказав, що «путінізація хутора його не дивує».

    Ульянов також додав, що з точки зору міжнародної візової системи «людина з паспортом українця – це як вагітна тарганами собака, що розмовляє».

    Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

    Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

    Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».

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    Теги: Київ музей Бабин Яр Україна Голокост
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    Проросійський проєкт «Бабин Яр» запустив медіа, керівник якого вважає Україну «хутором»