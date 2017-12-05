Керівник Театру на Подолі розповів, чому бігав з пістолетом по недобудованому приміщенню

Коли будівництво театру було призупинено, зловмисники розкрадали його матеріали щодня, — Малахов

Керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов, розказав у інтерв’ю «Главкому», як десять років тому йому доводилося самотужки охороняти будівлю тоді ще недобудованого театру. «У 2008 році будівництво зупинилося. Дах було просто розібрано і розкрадено, бо його чомусь поспішили вкрити міддю, і цю мідь розтягували. Я



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Фото: Станіслав Груздєв Керівник Театру на Подолі Віталій Малахов

Коли будівництво театру було призупинено, зловмисники розкрадали його матеріали щодня, — Малахов

Керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов, розказав у інтерв’ю «Главкому», як десять років тому йому доводилося самотужки охороняти будівлю тоді ще недобудованого театру.

«У 2008 році будівництво зупинилося. Дах було просто розібрано і розкрадено, бо його чомусь поспішили вкрити міддю, і цю мідь розтягували. Я неодноразово звертався до міліції. Ця будівля не належала нам, ми не могли офіційно поставити охорону. А тут все розкрадали щодня. Я особисто бігав з пістолетом і ловив крадіїв», — розказав Малахов.

Керівник театру додає, що значної шкоди тоді, окрім зловмисників, завдали дощі, і в момент, коли почалася реконструкція «Рошеном», все вже не коштувало стільки, скільки туди було вкладено.

«Дві стіни повністю позеленіли після дощів... Сім років це ж стояло! Ми в якийсь момент тоді самі вкривали дах руберойдом, толю, аби хоч щось врятувати!» — згадує Малахов.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Віталій Малахов: У мене немає манії величі, але скандал зробив Театр на Подолі найпопулярнішим у Києві.