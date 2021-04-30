Керівники держпідприємства намахлювали з пальним на чверть мільйона збитків

Протиправними діями посадовці завдали державі збитків на суму понад 260 тис. грн

Слідчі Оболонського управління поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 5 розпочали кримінальне провадження відносно посадових осіб державного спеціалізованого підприємства. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що генеральний директор та його заступник ініціювали проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб підрозділів підприємства. Погоджена керівником кількість становила 80 тисяч літрів дизельного палива.

Правоохоронці з’ясували, що в електронній системі публічних закупівель тендерним комітетом було розпочато проведення відповідної закупівлі. Серед семи учасників обрали підприємство зі значно заниженою, ніж ринкова, вартістю. Тендерна пропозиція становила 16,5 грн/л. Проте після підписання основного договору спільники уклали три додаткові угоди зі збільшенням вартості товару до 21,06 грн/л, що зменшило кількість отриманого палива з 80 тисяч до 63,6 тис. літрів. Своїми протиправними діями спільники завдали державі збитків на суму понад 260 тис. грн.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину: одному – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, іншому – за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн