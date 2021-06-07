На Київщині поліція затримала шахрайку-рекордсменку (фото, відео)

Шахрайку затримали під час чергової афери

Шахрайка вводила в оману продавців магазинів і аптек, привласнювала їх особисті речі

Поліція Київщини затримала шахрайку-рекордсменку, якій інкримінують понад 20 злочинних епізодів. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Представляючись працівником енергетичної компанії, шахрайка вводила в оману продавців магазинів і аптек, привласнювала їх особисті речі: ювелірні прикраси, гроші та мобільні телефони.

«Жінка розповідала, що найближчим часом буде подана напруга 40 тисяч вольт, а тому необхідно усі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніть. Потім жінка забирала пакет з речами та зникала у невідомому напрямку», – повідомив Нєбитов.

Так, в середині травня до поліції почали надходити повідомлення від громадян про те, що їх ошукала невідома жінка. Історії потерпілих були схожі, прикмети аферистки, надані ними, збігалися.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисниці. Шахрайкою виявилась 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Під час особистого огляду поліцейські вилучили у зловмисниці мобільні телефони та золоті прикраси як речові докази.

Викрили злочинну діяльність шахрайки оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Затримали жінку в Обухові під час чергової афери в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці встановили, що жінка здійснювала свою злочинну діяльність на території усієї столичної області.

Наразі поліцейські перевіряють причетність шахрайки до вчинення аналогічних злочинів на території усієї держави.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.