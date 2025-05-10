В Ужгороді жінка викинула палаючу ковдру сусідам на балкон

Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу та попередити поширення вогню з балкона в квартиру

Жінка ледь спалила балкон сусідів

В Ужгороді на Закарпатті сталася пожежа в багатоповерхівці. Попередньо, на дев'ятому поверсі в одній із квартир загорілася ковдра. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

Господиня, не довго думаючи, викинула ковдру зі свого балкона на сусідський. Ковдра приземлилась на балконі сьомого поверху. Там теж почалася пожежа.

Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу та попередити поширення вогню з балкона в квартиру.

Знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м.

«Ковдра не дракон – літати не вміє. Але балкон спалити може!», – йдеться в дописі ДСНС.

Нагадаємо, вночі, 9 травня, у місті Хирів Самбірського району виникла пожежа в приватному житловому будинку. Коли вогонь охопив дах оселі, всі мешканці ще спали. Але трагедії вдалося уникнути завдяки коту.

Коли всі в будинку спали, на даху оселі вже вирував вогонь. Але трагедії вдалося уникнути – завдяки домашньому коту. Саме він, відчувши небезпеку, почав нявкати та бігати кімнатою, доки не розбудив господарів. Відчувши їдкий запах диму, родина миттєво вибігла з будинку та викликала рятувальників.

На місце прибули пожежники. Вогонь охопив дах площею 70 кв. м. Надзвичайники змогли ліквідувати пожежу за півгодини після прибуття на місце. Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.