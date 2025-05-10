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В Ужгороді жінка викинула палаючу ковдру сусідам на балкон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Ужгороді жінка викинула палаючу ковдру сусідам на балкон
Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу та попередити поширення вогню з балкона в квартиру
фото: ДСНС

Жінка ледь спалила балкон сусідів

В Ужгороді на Закарпатті сталася пожежа в багатоповерхівці. Попередньо, на дев'ятому поверсі в одній із квартир загорілася ковдра. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

Господиня, не довго думаючи, викинула ковдру зі свого балкона на сусідський. Ковдра приземлилась на балконі сьомого поверху. Там теж почалася пожежа.

В Ужгороді жінка викинула палаючу ковдру сусідам на балкон фото 1

Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу та попередити поширення вогню з балкона в квартиру. 

Знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м.

В Ужгороді жінка викинула палаючу ковдру сусідам на балкон фото 2

«Ковдра не дракон – літати не вміє. Але балкон спалити може!», – йдеться в дописі ДСНС.

Нагадаємо, вночі, 9 травня, у місті Хирів Самбірського району виникла пожежа в приватному житловому будинку. Коли вогонь охопив дах оселі, всі мешканці ще спали. Але трагедії вдалося уникнути завдяки коту.

Коли всі в будинку спали, на даху оселі вже вирував вогонь. Але трагедії вдалося уникнути – завдяки домашньому коту. Саме він, відчувши небезпеку, почав нявкати та бігати кімнатою, доки не розбудив господарів. Відчувши їдкий запах диму, родина миттєво вибігла з будинку та викликала рятувальників.

На місце прибули пожежники. Вогонь охопив дах площею 70 кв. м. Надзвичайники змогли ліквідувати пожежу за півгодини після прибуття на місце. Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Теги: пожежа жінка Ужгород ДСНС

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