СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу. Нові деталі гучної справи

Ієрарх УПЦ МП перебуває під цілодобовим домашнім арештом з квітня 2023 року

Ієрарх УПЦ МП підозрюється у виправдовуванні агресії РФ і ворожості до певних конфесійних груп

Солом’янський районний суд Києва продовжив на п’ять місяців термін досудового розслідування кримінального провадження, в якому підозру отримав колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 29 червня.

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У клопотанні слідчого СБУ, яке задовольнив суд, сказано: додатковий час для розслідування необхідний, щоб завершити фоноскопічну експертизу і портретні експертизи; виконати з підозрюваним митрополитом Павлом та його захисниками процесуальні дії для підготовки і направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Окремо в судовій ухвалі зазначено, що СБУ готується повідомити екснаміснику Києво-Печерської лаври про зміну раніше оголошеної підозри.

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Нагадаємо, що 1 квітня 2023 року СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу) і приниження честі й гідності громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). Також слідство оприлюднило аудіозаписи телефонних розмов ієрарха з прихожанами церкви.

Варто наголосити: у кримінальному провадженні, де проходить митрополит Павло, слідство збирає докази за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 436-2, ст. 161 і ст. 111. За першими двома підозру оголошено екснаміснику Києво-Печерської лаври. Залишається стаття 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»), за якою поки немає підозрюваних.

Нагадаємо, наприкінці червня суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.

Також зазначимо, що ієрарх Павло під час судового засідання покепкував зі власного прізвиська й натякнув, що йому не подобається носити електронний браслет. «Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла», – пожартував митрополит і підійняв ногу з електронним браслетом.