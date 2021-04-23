Столична влада відсіє частину перевізників на автобусних маршрутах

Найближчим часом буде оголошено конкурс із визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах Києва

У Київській міській держадміністрації відбулася нарада з автомобільними перевізниками столиці, що здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі маршрутного таксі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов повідомив перевізникам, що найближчим часом буде оголошено конкурс із визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах Києва, термін дії договорів із якими закінчується. Умови конкурсу будуть доведені до всіх учасників ринку автомобільних перевезень.

За словами Усова, головне завдання оновленого Договору про організацію перевезень пасажирів – спільно з учасниками ринку максимально підвищити якість послуги.

«Ви робите велику роботу, і ми усвідомлюємо, як вам зараз непросто. Ми відкриті до діалогу, і одна з наших головних задач – прозорість та рівність умов для кожного, однаковий доступ до будь-якої інформації та чітке розуміння критеріїв контролю якості пасажирських перевезень», – звернувся Усов до перевізників.

Посадовець застеріг, що з учасниками ринку, які порушували умови договору та отримували відповідне попередження, не продовжуватимуть договори – незалежно від того, це приватний чи комунальний перевізник. Заступник голови КМДА запевнив, що місто контролюватиме якість послуг і здійснюватиме систематичні перевірки.

«Ми пропонуємо новий підхід: київський ринок має бути київським», – зазначив Усов.

Таким чином, планується оптимізувати приміські автобусні маршрути загального користування з метою унеможливлення їх дублювання з міськими.

Також під час наради обговорили проблемні питання, які виникають під час обслуговування автобусних маршрутів та досягли домовленості щодо дотримання перевізниками порядку перевезень пасажирів у період карантинних обмежень у спеціальному режимі.

До слова, міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ позбудеться маршрутних автобусів через два-три роки.

Нагадаємо, з 3 квітня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 київських маршрутних таксі.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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