Через негоду без світла залишилися майже пів сотні населених пунктів Київщини



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Знеструмлені 43 населених пункти на Київщині

Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання

Станом на 7 годину 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Загалом в Україні без світла залишилися 162 населених пункти у 9 областях.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та столичній області дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

Як повідомлялося, вночі у Києві через пориви вітру на дорогу впало дерево, перегородивши рух транспортну. Ніхто не травмувався.