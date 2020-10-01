  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через негоду без світла залишилися майже пів сотні населених пунктів Київщини

    • Розсилка
    Знеструмлені 43 населених пункти на Київщині - Через негоду без світла залишилися майже пів сотні населених пунктів Київщини
    Знеструмлені 43 населених пункти на Київщині

    Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання

    Станом на 7 годину 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у Київській області.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Загалом в Україні без світла залишилися 162 населених пункти у 9 областях.

    Нагадаємо, сьогодні у Києві та столичній області дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

    Як повідомлялося, вночі у Києві через пориви вітру на дорогу впало дерево, перегородивши рух транспортну. Ніхто не травмувався.

    електроенергія Київщина вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies