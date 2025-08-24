Головна Світ Соціум
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа
Це вже не перша атака на даний обʼєкт
фото із соціальних мереж

Усть-Луга – найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива і зерно

У Росії заявили про атаку безпілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області, там спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ. 

Інформацію про атаку на регіон підтвердив губернатор Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було нібито знищено 10 дронів.

«Уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі «Новатек». Над ліквідацією пожежі працюють пожежники та МНС», – написав Дрозденко. За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака дронів вплинула на цивільну російську авіацію. Прийом літаків в аеропорту Пулково призупинено, тож літаки не можуть приземлитися у Санкт-Петербурзі та просто «роблять кола» у небі.

Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа фото 1
скриншот: flightradar24.com
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа фото 2
скриншот: flightradar24.com

Нагадаємо, у Сизрані в Росії у ніч на 24 серпня пролунало понад 20 вибухів у місті. Під атакою може бути Сизранський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. Так, у місті після 03:00 у місцевому аеропорту ввели план «Килим», пропагандисти писали, що на місто летять невідомі безпілотники. Місцеві жителі розповідали, що спочатку о 4:20 було чути три вибухи, а потім через 20 хвилин ще два. 

Також увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області.  Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.

