Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа

Це вже не перша атака на даний обʼєкт

Усть-Луга – найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива і зерно

У Росії заявили про атаку безпілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області, там спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Інформацію про атаку на регіон підтвердив губернатор Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було нібито знищено 10 дронів.

«Уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі «Новатек». Над ліквідацією пожежі працюють пожежники та МНС», – написав Дрозденко. За попередніми даними, постраждалих немає.

💥💥Удар по порту Усть-Луга - найбільшому морському порту росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива і зерно pic.twitter.com/AjGi8aWiWq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025

Атака дронів вплинула на цивільну російську авіацію. Прийом літаків в аеропорту Пулково призупинено, тож літаки не можуть приземлитися у Санкт-Петербурзі та просто «роблять кола» у небі.

Нагадаємо, у Сизрані в Росії у ніч на 24 серпня пролунало понад 20 вибухів у місті. Під атакою може бути Сизранський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. Так, у місті після 03:00 у місцевому аеропорту ввели план «Килим», пропагандисти писали, що на місто летять невідомі безпілотники. Місцеві жителі розповідали, що спочатку о 4:20 було чути три вибухи, а потім через 20 хвилин ще два.

Також увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області. Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.