Окупанти атакували Запорізький район: постраждала однорічна дитина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували Запорізький район: постраждала однорічна дитина
Ворог поцілив по житловій забудові
фото: Telegram/Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали понад пʼять сотень ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Російська війська завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що медики надали дитині усю необхідну допомогу. Ворог поцілив по житловій забудові: зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили пʼять авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Новоданилівці, Білогірʼю. Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Малу Токмачку, Новоданилівку.

376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне. 168 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.

