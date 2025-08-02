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Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1374 дрони-камікадзе та здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

2 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 104 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 75 – безповоротно. Також знищено один автомобіль, шість мотоциклів, три безпілотні літальні апарати, дві гармати, антену управління БпЛА та пошкоджено три гармати й один автомобіль окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 18 атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб та здійснив 250 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано одне боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населеного пункту Новомаркове.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Два боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія. Одна ворожа атака триває.

Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1256-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти ЗСУ Генштаб ворог

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