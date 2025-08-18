Київський міський ТЦК прокоментував інцидент на одному зі збірних пунктів

За даними ТЦК, військовозобов'язаний з невідомих причин забіг до ванної кімнати, розбив чашку та почав завдавати собі порізів

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію про те, що мобілізований чоловік на збірному пункті порізав собі руки та шию. За офіційною інформацією, 17 серпня військовозобов'язаний поводився неадекватно та погрожував іншим, після чого завдав собі тілесних ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київського міського ТЦК та СП.

За даними ТЦК, близько 15:00 військовозобов'язаний з невідомих причин почав кричати та погрожувати іншим людям на збірному пункті. Коли прибули правоохоронці, він забіг до ванної кімнати, розбив чашку та почав завдавати собі порізів на лівому передпліччі.

«Медик який прибув на місце наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам які перебували на збірному пункті. У подальшому карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала даного військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ТЦК, зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, інших пошкоджень нанесено не було. Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео з чоловіком у крові, яке, за твердженнями авторів, нібито зняте в приміщенні Рівненського районного ТЦК. У центрі комплектування прокоментували інцидент. Зазначається, що 6 серпня близько 00:20 до ТЦК доставили військовозобов’язаного у стані, який викликав занепокоєння. За словами представників установи, він поводився агресивно, не реагував на зауваження і намагався самовільно залишити територію військового об’єкта.

До слова, у Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації.