День Державного Прапора щорічно відзначається 23 серпня

Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора до Дня Прапора України. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

Увечері 23 серпня Подільський міст уКиєві підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня Державного Прапора України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни.

У вітальному слові Президент відзначив, що український прапор – це не лише поєднання кольорів, а й відображення багатовікової історії та боротьби за незалежність.

День Державного Прапора України – це свято, що відзначає один із головних державних символів. У цей день українці вшановують багатовікову історію національного прапора як символу єдності та боротьби.

«Главком» розповідав про історію свята, значення синьо-жовтого прапора та пропонує варіанти привітань.