Киянин організував нарколабораторію у власній квартирі: яке покарання виніс суд

Прокурор у суді довів, що обвинувачений організував виготовлення амфетаміну у своїй квартирі у Деснянському районі Києва

У Деснянському районі столиці винесено вирок 43-річному киянину, який організував та особисто виготовляв амфетамін у власній квартирі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури, чоловіка визнано винним за частиною третьою статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), частиною другою статті 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут прекурсорів) та частиною другою статті 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений організував виготовлення амфетаміну у своїй квартирі у Деснянському районі Києва фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Під час обшуків у чоловіка вдома було вилучено обладнання для виробництва амфетаміну, прекурсори, а також вже готовий амфетамін фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурор у суді довів, що обвинувачений організував виготовлення амфетаміну у своїй квартирі у Деснянському районі Києва. Чоловік виготовляв психотропні речовини особисто. Під час обшуків у нього вдома вилучили обладнання для виробництва амфетаміну, прекурсори, а також вже готовий амфетамін», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації, які продавали метадон по всій Україні. Досудовим розслідуванням встановлено, що керував наркобізнесом 38-річний житель Жашкова Черкаської області, залучивши як співорганізатора ще одного мешканця цього міста. Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші з криптогаманців.

До слова, столичний бізнесмен Юрій Чернецький, якого у 2022-му було засуджено до пяти років позбавлення волі за збут наркотиків, перебуває на волі, оскільки Верховний Суд скасував вирок. Справу скерували на новий розгляд у Бориспільський міський районний суд, який не став відправляти обвинуваченого під варту. Прокурори не вказують імені обвинуваченого, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Чернецького – власника барбершопів у Києві.