Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Київ (відео)
Столиця знову постраждала від російського удару
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Аварійно-рятувальні роботи у Києві тривають

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ. Перші хвилини після ворожого обстрілу патрульні рятували життя людей у Дарницькому та інших районах Києва. Відповідне відео показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує «Главком».

«Жахливого комбінованого удару ворог завдав по столиці цієї ночі. Ми одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць. Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Білошицький додав: «Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних під час цього цинічного удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають».

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 19 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

