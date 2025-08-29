Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя

Російські терористи вбили Яну Шаповал, ударивши ракетою по пʼятиповерхівці в Дарницькому районі столиці

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок чого загинула перукарка 34-річна Яна Шаповал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на паблік «Їх убила Росія».

За даними пабліка, чоловік Яни Шаповал і 11-річний син Максим наразі перебувають у лікарні у важкому стані.

фото: «Їх убила Росія»/Facebook

«28.08. ворожа ракета забрала життя моєї сестри Яна Шаповал. Її син та чоловік зараз борються за життя в реанімації, а їхній будинок повністю зруйнований. В одну мить вони втратили найдорожче – маму, дружину, дім і спокій», – написала сестра Яни Шаповал Наталі Рибалко.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 25 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.

У матеріалі «Главкома» читайте, що відомо про жертв комбінованої атаки на столицю 28 серпня.