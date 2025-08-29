Головна Київ Фото
search button user button menu button

Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Яна Шаповал загинула через російський удар
фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Російські терористи вбили Яну Шаповал, ударивши ракетою по пʼятиповерхівці в Дарницькому районі столиці

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок чого загинула перукарка 34-річна Яна Шаповал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на паблік «Їх убила Росія».

За даними пабліка, чоловік Яни Шаповал і 11-річний син Максим наразі перебувають у лікарні у важкому стані.

Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя фото 1
фото: «Їх убила Росія»/Facebook

«28.08. ворожа ракета забрала життя моєї сестри Яна Шаповал. Її син та чоловік зараз борються за життя в реанімації, а їхній будинок повністю зруйнований. В одну мить вони втратили найдорожче – маму, дружину, дім і спокій», – написала сестра Яни Шаповал Наталі Рибалко.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 25 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.

У матеріалі «Главкома» читайте, що відомо про жертв комбінованої атаки на столицю 28 серпня.

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимошенко ненавиділа Путіна, і це було взаємно
Про Юлію Тимошенко з несподіваного ракурсу
23 серпня, 21:17
Путін організовує Україні оперативне оточення
Путін організовує Україні оперативне оточення
Вчора, 18:47
Київ атакували ракетами та «шахедами»
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
31 липня, 05:53
У Деснянському районі під поваленими деревами опинилися автомобілі
У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)
30 липня, 11:52
У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
4 серпня, 09:00
Генерал Алексус Гринкевич розповів, якій урок виніс через війну в Україні
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
18 серпня, 16:05
Рубіо заявив, що Україна після війни має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами
Низка країн готові надати Україні гарантії безпеки – Рубіо
19 серпня, 06:54
Одна цивільна особа отримала поранення
Окупанти обстріляли Костянтинівку: пошкоджено 21 багатоповерхівку, є поранена (фото)
22 серпня, 11:55
Росіяни завдали комбінованого удару по столиці
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
Вчора, 06:32

Фото

Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)
Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
У Києві з’явився новий арт-об’єкт «Крапля молока»
У Києві з’явився новий арт-об’єкт «Крапля молока»
Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)
Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6693
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
6164
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5495
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua