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Кінець блекауту: влада Києва повідомила хороші новини

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Кінець блекауту: влада Києва повідомила хороші новини
фото з відкритих джерел

Ситуація з енергосистемою у Києві вже не є такою безнадійною

З середини лютого столиці припинить загрожувати повний блекаут. Про це в інтерв'ю ТСН заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Так, звичайно, нам може бути важко, після нових ракетних ударів. Але ситуація вже не є такою безнадійною. Ми будемо все робити, щоб зберегти весь комплекс тепло- та водопостачання столиці», – заявив Поворозник.

За словами заступника голови КМДА, Київ також готовий до того, що доведеться зливати воду з системи обігріву будинків, а для обігріву громадян будуть залучені «Пункти незламності».

«Ми вже готові до всіх викликів, які будуть перед нами стояти. Навіть до того, що від середини лютого будемо жити без загрози повного блекауту», – відзначив Поворозник.

Тим часом «Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики. Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності. 

Додамо, що останні декілька днів дефіцит потужності в Києві та області зростає, тож енергетики почали частіше вимикати світло в Києві та області, повідомила пресслужба ДТЕК. Промислові підприємства повернулись до роботи,  що призвело до збільшення споживання електроенергії.

Як зазначили в компанії, цьому сприяє низка факторів, а саме:

  • російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії;
  • морози посилюються і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі;
  • промислові підприємства повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.
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Теги: війна Київ енергетика блекаут

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