Кінець блекауту: влада Києва повідомила хороші новини

Ситуація з енергосистемою у Києві вже не є такою безнадійною

З середини лютого столиці припинить загрожувати повний блекаут. Про це в інтерв'ю ТСН заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«Так, звичайно, нам може бути важко, після нових ракетних ударів. Але ситуація вже не є такою безнадійною. Ми будемо все робити, щоб зберегти весь комплекс тепло- та водопостачання столиці», – заявив Поворозник.

За словами заступника голови КМДА, Київ також готовий до того, що доведеться зливати воду з системи обігріву будинків, а для обігріву громадян будуть залучені «Пункти незламності».

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«Ми вже готові до всіх викликів, які будуть перед нами стояти. Навіть до того, що від середини лютого будемо жити без загрози повного блекауту», – відзначив Поворозник.

Тим часом «Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики. Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Додамо, що останні декілька днів дефіцит потужності в Києві та області зростає, тож енергетики почали частіше вимикати світло в Києві та області, повідомила пресслужба ДТЕК. Промислові підприємства повернулись до роботи, що призвело до збільшення споживання електроенергії.

Як зазначили в компанії, цьому сприяє низка факторів, а саме:

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