Київ готується до прийому легенд світового боксу (відео)



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Легенди боксу Віталій Кличко, Евандер Холіфілд і Леннокс Лью ї с

На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників з 160 країн світу

Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook вічний чемпіон WBC, мер Києві Віталій Кличко, який є ініціатором проведення конгресу.

«До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу, як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші», - написав він.

З 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею, заявив Кличко. «На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників з 160 країн світу», - зазначив він.

Як повідомлялося, акредитація на 56-й конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) триватиме до 25 вересня.

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном +38-050-342-92-23 або maksym.rozenko@klitschkoexpo.com.

Видача акредитацій відбуватиметься 28 вересня з 14:00 до 16:00 в Klitschko Expo (вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський») та 1 жовтня з 8:00 до 9:00 в холі Fairmont Grand Hotel (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, стіл з табличкою «Акредитація ЗМІ»).

Акредитація надається виключно ЗМІ.