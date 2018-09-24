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    Київ готується до прийому легенд світового боксу (відео)

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    <span lang="UK">Легенди боксу Віталій Кличко, Евандер Холіфілд і Леннокс Лью</span><span lang="UK">ї</span><span lang="UK">с&nbsp;</span> - Київ готується до прийому легенд світового боксу (відео)
    Легенди боксу Віталій Кличко, Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс 

    На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників з 160 країн світу

    Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook вічний чемпіон WBC, мер Києві Віталій Кличко, який є ініціатором проведення конгресу.

    «До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу, як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші», - написав він.

    З 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею, заявив Кличко. «На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників з 160 країн світу», - зазначив він. 

    Як повідомлялося, акредитація на 56-й конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) триватиме до 25 вересня. 

    Отримати додаткову інформацію можна за телефоном +38-050-342-92-23 або maksym.rozenko@klitschkoexpo.com.

    Видача акредитацій відбуватиметься 28 вересня з 14:00 до 16:00 в Klitschko Expo (вул. Велика Васильківська, 55, НСК «Олімпійський») та 1 жовтня з 8:00 до 9:00 в холі Fairmont Grand Hotel (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, стіл з табличкою «Акредитація ЗМІ»). 

    Акредитація надається виключно ЗМІ.

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