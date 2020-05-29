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    Орендар приміщень у Києві заборгував державі понад 4 млн грн

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    Товариство орендує приміщення&nbsp;державного підприємства &laquo;Науково-дослідний інститут будівельного виробництва&raquo; - Орендар приміщень у Києві заборгував державі понад 4 млн грн
    Товариство орендує приміщення державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

    Прокуратура вимагає розірвати договір оренди

    Київська місцева прокуратура № 7 у суді вимагає повернути державі приміщення площею 2748 кв. м по просп. Валерія Лобановського, що перебуває на балансі державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», та стягнути з товариства заборгованість з орендної плати у сумі понад 4 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури. 

    У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Києву та товариством було укладено договір, відповідно до якого вказане майно передавалось приватній структурі в оренду для здійснення виробничої діяльності з виробництва сонячних панелей та розміщення офісних приміщень.

    Під час користування приміщеннями товариство систематично порушувало умови договору в частині сплати орендних коштів, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України понад 4 млн грн.

    Зважаючи на це та у зв’язку з бездіяльністю Фонду державного майна України, місцева прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з вимогою про розірвання договору оренди, зобов’язання повернути приміщення державі та стягнути з товариства заборгованість з орендної плати у повному обсязі.

    Як повідомлялося, київською прокуратурою повідомлено про підозру 21-річній киянці, яка під приводом здачі в оренду квартир ошукувала громадян.

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