Київ очолив ТОП-10 найдешевших туристичних міст Європи



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Європейцям радять провести вихідні у Києві

Столиця України – Київ - очолила рейтинг найбільш бюджетних європейських міст для туристів, складений туристичною компанією Travelcircus.

Про це пише видання instyle.de.

Укладачі рейтингу повідомляють, що у Києві можна запланувати на дві ночі в тризірковому готелі в середньому лише 36 євро, а пиво і кава коштують менше 1 євро.

Туристам в Києві на уїкенд удвох доведеться витратити всього 250 євро.

При цьому укладачі рейтингу зазначають, що багато церков зі своїми золотими куполами роблять Київ схожим на казкову шикарну країну.

Далі в туристичному рейтингу йдуть такі міста як Краків, Варшава, Белград, Будапешт, Рига, Дрезден, Берлін, Братислава, Гамбург.

Як повідомлялося раніше, Київ посів шосте місце у рейтинг найбільш сніжних міст Європи, які варто відвідати туристам. Крім столиці України, до переліку увійшли Каунас (Литва), Осло (Норвегія), Турку (Фінляндія), Вільнюс (Литва), Таллінн (Естонія). Перше місце, як вже згадувалося, зайняв Гельсінкі (Фінляндія). Там щомісяця сніжить протягом 17 днів. В цілому експерти порівняли 372 європейських міста