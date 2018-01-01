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    Київ: один з нічних тролейбусів тимчасово змінить свій маршрут

    Зміна пов’язана із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії
    У ніч проти 10 січня, з 00:15 до 6:00, змінить рух нічний тролейбусний маршрут №93Н на бульварі Т. Шевченка у зв'язку із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії.  Про це повідомили в КП «Київпастранс».  На вказаний період рух тролейбусів маршруту №93Н організовано зі змінами за трасою: - вул. Чорнобильська -
    • Сьогодні, 12:34
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    Зміна пов’язана із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії

    У ніч проти 10 січня, з 00:15 до 6:00, змінить рух нічний тролейбусний маршрут №93Н на бульварі Т. Шевченка у зв'язку із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії. 

    Про це повідомили в КП «Київпастранс»

    На вказаний період рух тролейбусів маршруту №93Н організовано зі змінами за трасою:

    - вул. Чорнобильська - просп. Перемоги - просп. Повітрофлотський - вул. Огієнка - залізничний вокзал «Південний»;

    - у зворотному напрямку: вул. Огієнка - просп. Повітрофлотський - просп. Перемоги, далі - за постійною трасою.

    Київ громадський транспорт
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