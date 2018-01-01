Київ: один з нічних тролейбусів тимчасово змінить свій маршрут

Зміна пов’язана із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії

У ніч проти 10 січня, з 00:15 до 6:00, змінить рух нічний тролейбусний маршрут №93Н на бульварі Т. Шевченка у зв'язку із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії. Про це повідомили в КП «Київпастранс». На вказаний період рух тролейбусів маршруту №93Н організовано зі змінами за трасою: - вул. Чорнобильська -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміна пов’язана із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії

У ніч проти 10 січня, з 00:15 до 6:00, змінить рух нічний тролейбусний маршрут №93Н на бульварі Т. Шевченка у зв'язку із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії.

Про це повідомили в КП «Київпастранс».

На вказаний період рух тролейбусів маршруту №93Н організовано зі змінами за трасою:

- вул. Чорнобильська - просп. Перемоги - просп. Повітрофлотський - вул. Огієнка - залізничний вокзал «Південний»;

- у зворотному напрямку: вул. Огієнка - просп. Повітрофлотський - просп. Перемоги, далі - за постійною трасою.