Київ: один з нічних тролейбусів тимчасово змінить свій маршрут
- Сьогодні, 12:34
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Зміна пов’язана із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії
У ніч проти 10 січня, з 00:15 до 6:00, змінить рух нічний тролейбусний маршрут №93Н на бульварі Т. Шевченка у зв'язку із заміною контактного проводу на тролейбусній лінії.
Про це повідомили в КП «Київпастранс».
На вказаний період рух тролейбусів маршруту №93Н організовано зі змінами за трасою:
- вул. Чорнобильська - просп. Перемоги - просп. Повітрофлотський - вул. Огієнка - залізничний вокзал «Південний»;
- у зворотному напрямку: вул. Огієнка - просп. Повітрофлотський - просп. Перемоги, далі - за постійною трасою.