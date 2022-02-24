Київ після вторгнення: на АЗС черги (фото)

З 4 ранку у столиці чути вибухи...

Станом на 6 ранку 24 лютого на столичних заправках сформувалися черги автомобілів.

Як повідомляють очевидці таке відбувається у всіх районах.

Як повідомлялось раніше, у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Умані, Краматорську пролунали потужні вибухи. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про військову операцію в Україні. Про це повідомляють очевидці в соцмережах. Відомо також про перетин українських кордонів російськими військами.

У Києві на лівому березі спочатку було чути декілька потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунало ще два вибухи.

Розпочалося вторгнення військ РФ на територію України! Щойно ракети завдали ударів по центру військового Управління, аеродромам, військовим складам, у Києві, Харькові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону.

Зранку 24 лютого відбудеться термінове засідання Ради національної безпеки і оборони. Буде оголошено про введення воєнного стану на всій території України і, можливо, загальна мобілізація. Про це повідомляє джерело в Офісі президента