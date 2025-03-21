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Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність
У місті багато сотень автівок, які покинули власники, або які знищили росіяни своїми обстрілами
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Місця тимчасового утримання евакуйованих авто визначені для кожного району Києва

Київ почали очищати від сотень покинутих та знищених автомобілів, які захаращують вулиці та двори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву нового голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.  

За словами голови КМВА, у місті багато сотень автівок, які покинули власники, або які знищили росіяни своїми обстрілами.

З вулиць та дворів Києва прибирають автівки, які стояли без руху роками
З вулиць та дворів Києва прибирають автівки, які стояли без руху роками
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

«Більшість таких автомобілів вже ніколи не будуть «на ходу». Про деякі власники вже, м'яко кажучи, забули. Але важливо, щоб брухт не захаращував дороги та дворові проїзди. Це безпека дітей, доступність екстрених служб, повага до нашого спільного простору», – наголосив Ткаченко.

Власник евакуйованої автівки зможе забрати її у будь-який час безкоштовно
Власник евакуйованої автівки зможе забрати її у будь-який час безкоштовно
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Голова КМВА повідомив, що покинуті власниками та знищені країною-терористом транспортні засоби вже прибирають з вулиць і дворів Києва, виконання рішення Ради оборони Києва оперативно організували, зокрема, у Дарницькому районі.

За словами Ткаченка, по Києву місця тимчасового утримання евакуйованих авто визначені для кожного району.

За словами Ткаченка, кожне авто зафіксовано, обліковано, впорядковано
За словами Ткаченка, кожне авто зафіксовано, обліковано, впорядковано
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

«Розміщення буде організовано безоплатно, з максимальною повагою до власників, які зможуть забрати своє майно в будь-який час. Все зафіксовано, обліковано, впорядковано», – запевнив голова КМВА.

Нагадаємо, у січні Ткаченко повідомляв, що у Києві триває прибирання з вулиць автомобілів які згоріли внаслідок влучань російських дронів та ракет, значну частину таких автівок уже вивезли. Невирішеним лишалося питання покинутих авто, які роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища. Очільник Київської обласної військової адміністрації доручив розробити алгоритми переміщення автомобілів на спеціалізовані майданчики «Київтранспарксервісу» і подальшого їх зберігання.

Теги: автомобіль Київ Тимур Ткаченко майно

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